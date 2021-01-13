«Индекс биг-мака» врет. Доллару предрекли девальвацию
Экономист Василий Колташов рассказал в эфире НСН, как на основе «индекса биг-мака» делают неверные выводы о реальном курсе валюте.
Российский рубль недооценен по отношению к доллару на 68%. Это следует из нового «индекса биг-мака», обнародованного британским журналом The Economist. Ниже рубля в индексе расположилась только ливанский фунт.
В России биг-мак стоит 135 рублей, а в США — 5,66 долларов, то есть разница между оценочной стоимостью валют составляет 23,85 раза. При этом по официальному курсу валют доллар дороже рубля в 74,63 раза.
Экономист Василий Колташов в эфире НСН объяснил, что не рубль недооценен, а переоценена американская валюта.
«Индекс биг-мака» вводит нас в западню. Потому что в действительности сейчас переоценен доллар. То есть все остальные валюты недооценены к доллару. Рубль имеет потенциал укрепления и мог бы стоить ниже 70 рублей за доллар. При нынешних ценах на нефть хотя бы 67 за доллар. Сейчас американской валюте предстоит движение вниз примерно так же, как это было в начале 1970-х и с теми же последствиями. То есть вниз пойдут и британский фунт, и йена, и евро. «Индекс биг-мака» сейчас показывает совсем не то, что нам говорят. Не про рубль речь. Не рубль недооценен, а доллар переоценен. Ему предстоит двигаться навстречу рублю. Такая ситуация в этом веке складывается впервые», - указал Колташов.
По его словам, девальвация доллара уже началась.
«Трамп предлагал плавную управляемую девальвацию доллара, чтобы сделать производство в США рентабельным. Этот план оказался неприемлем для Демпартии США из-за той политической битвы, которую мы наблюдаем сейчас. И это значит, что ослабление доллара будет носить неуправляемый, стихийный инфляционный характер. То, что в конце 2020 года мировые цены на нефть пошли вверх, это во многом связано с началом ослабления доллара. Потому что мировая экономика еще не выздоровела, проблемы не ушли. Но американские проблемы начали позитивно влиять на страны-экспортеры, в частности, на Россию», - заключил эксперт.
«Индекс биг-мака» был впервые опубликован The Economist в 1986 году. Он был создан редакцией журнала для упрощенной оценки покупательной способности разных валют. Авторы исследования берут за основу стоимость биг-мака в разных странах мира и сравнивают его с курсом валют.
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