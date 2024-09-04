«Импульс санкций»: Гутенев заявил о росте обрабатывающей промышленности РФ на 10%
Касаемо технологического оборудования, Россия делает выбор в пользу поставок из Китая, а не собственных поставщиков, отметил в эфире НСН депутат Владимир Гутенев.
Рост обрабатывающей промышленности России составляет 9-10%, страна выбирает альтернативные пути поставок технологического оборудования и надежных поставщиков, заявил председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев в разговоре с НСН.
Отсутствие отечественных поставщиков, способных заместить недоступное импортное оборудование и комплектующие, остается одной из главных проблем промышленности РФ. Об этом сообщил РБК со ссылкой на опрос промышленных предприятий. Согласно данным, 53% предприятий заявили об отсутствии в России альтернативных поставщиков. При этом доля компаний, не нашедших альтернативных поставщиков и в дружественных странах, снизилась до 30%, тогда как в апреле 2022-го она составляла 37%. Гутенев не согласился с такими данными.
«Если бы у нас не хватало и мы не могли заместить 30% оборудования и материалов, то у нас не был бы рост в обрабатывающей промышленности 9-10%. А в целом бы экономика не росла на 4,4%. Мы однозначно можем сказать, что большой импульс, который придали санкции, воплотился и в смене поставщиков. Вместо ненадежных поставщиков у нас возникли или альтернативные логистические пути, или альтернативные поставщики. В частности, Юго-Восточная Азия, не только Китай, но Китай является одним из основных, который добился гораздо больших успехов в станкостроении, чем западные компании в последние годы. Что касается технологического оборудования, мы сами (делаем выбор - ред. НСН) в пользу Китая, а не в пользу собственных производителей», – сказал Гутенев.
Он отметил, что российские предприятия также начали выпускать значительную часть комплектующих и готовой продукции.
«Значительную часть комплектующих, инструментов, готовой продукции начали выпускать наши предприятия. Это вызвано, прежде всего, такими мерами поддержки, как промышленная ипотека, возможность привлекать государственные финансовые ресурсы под низкий процент для расширения промышленной инфраструктуры, площадей. У нас существует и проблема с квалифицированным трудовым персоналом... И поэтому снижение минимального объема инвестиций с 500 миллионов до 100 миллионов, то есть малый и средний бизнес может использовать бюджетные ресурсы для приобретения промышленных роботов. Их у нас явно меньше, чем должно быть при нынешнем уровне развития», – указал собеседник НСН.
Депутат подчеркнул, что реальный сектор экономики РФ на сегодняшний день демонстрирует высокие темпы развития.
«Продолжает также эффективно работать Фонд развития промышленности, как федеральный и региональный, который дает от 5% годовых на 5 лет до 5 миллиардов рублей на те проекты, которые одобряют федеральные органы власти и институты, созданные ими. Поэтому я бы расценивал текущую конъюнктуру скорее со знаком плюс, хотя темпы могли бы быть и выше, если бы учетная ставка Банка России (была меньше – ред. НСН), а следовательно доступность кредитов была бы больше. Но я считаю, что даже в этих условиях наша экономика и, прежде всего, реальный сектор, демонстрируют очень высокие темпы развития», – добавил он.
По последним данным Росстата, обрабатывающая промышленность в июле выросла на 6,6% в годовом выражении. За январь-июль произошел рост на 8,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает «Радиоточка НСН».
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