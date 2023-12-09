В Москве разработали импортозамещающий компонент для газовых турбин

«Москва – город с развитым производством и центр отечественной промышленности. Здесь создают революционную наукоемкую продукцию и выводят на рынок принципиально новые изделия, способствующие наращиванию технологического суверенитета страны. Например, московский производитель высокоогнеупорных изделий НТЦ «Бакор» разработал и изготовил керамическую термобарьерную плитку для газотурбинных установок большой мощности. Она используется для защиты внутренней поверхности камеры сгорания от воздействия высоких температур», – рассказал Владислав Овчинский.

Чтобы запустить термобарьерную плитку в серийное производство, предприятие вложит более 300 миллионов рублей и откроет специальную линию до конца 2025 года. Это позволитвыйти на выпуск продукции в ежегодном объеме более 15 тысяч единиц.

Разработка москвичей по отдельным параметрам превосходит западные аналоги: улучшен предел прочности изгиба при комнатной температуре и температуре 1,2 тысячи градусов по Цельсию, стала выше термическая стойкость.

«Для защиты внутренней поверхности камеры от воздействия высоких температур используют керамические термобарьерные плитки, производство которых мы освоили. Опытная партия изделий отгружена партнерам для проведения промышленных испытаний», – рассказал заместитель генерального директора по инновационно-техническому развитию компании Михаил Королев.

Столичная компания получает поддержку от городской власти. С 2020 году обладает статусом промышленного комплекса. Это позволяет получать значительные налоговые льготы и направлять сэкономленные средства на модернизацию площадки. Кроме того, Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства (МФППиП) выдал предприятию заем на 200 миллионов рублей. На эти средства смогли закупить новое производственное и аналитическое оборудование, которое помогло расширить экспортный потенциал компании.

Представлять продукцию за рубежом и налаживать экспортные поставки продукции московскому производителю помогает Центр «Моспром». Благодаря этому компания смогла принять участие в двух крупнейших отраслевых выставках в Чили и в трех международных бизнес-миссиях в страны Латинской Америки и Африки.

