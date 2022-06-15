Чемезов признал бессмысленность попыток замещения всего импорта
Попытки замещения всего импорта бессмысленны, сообщает РБК со ссылкой на генерального директора государственной корпорации «Ростех» Сергея Чемезова.
По его словам, это делать нецелесообразно экономически «и попросту невозможно». Чемезов указал, что тотальное импортозамещение не делает ни одна развитая страна в мире.
При этом глава «Ростех» признал, что в данный момент РФ утратила доступ к отдельным товарам.
В России сократились зарплаты в сфере IT и наблюдается дефицит кадров, однако ситуация начала исправляться, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» операционный директор рекрутингового агентства RecruitIT Александр Крюков.
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