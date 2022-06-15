Чемезов признал бессмысленность попыток замещения всего импорта

По его словам, это делать нецелесообразно экономически «и попросту невозможно». Чемезов указал, что тотальное импортозамещение не делает ни одна развитая страна в мире.

При этом глава «Ростех» признал, что в данный момент РФ утратила доступ к отдельным товарам.

В России сократились зарплаты в сфере IT и наблюдается дефицит кадров, однако ситуация начала исправляться, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» операционный директор рекрутингового агентства RecruitIT Александр Крюков.

