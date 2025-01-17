Импортное вино в России подорожает на 10-15% в феврале

В отрасли называют решение о повышении цен вынужденным, ссылаясь на рост издержек и себестоимости вина.

При этом внутри России вновь сократилось производство некрепкого алкоголя, такая тенденция наблюдается третий год подряд, пишет

РБК со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля (РАТК). Так, в целом выпуск алкоголя за год сократился с 191,6 до 188,1 миллиона декалитров, падение составило 1,8%. Но в сегменте слабоалкогольной продукции падение более значительное – на 56,1%. Аналитики отмечают, что на статистику влияет изменение в учете акциза. Повышение акциза заставило ряд компаний уйти из сегмента виноградосодержащих продуктов, например, в пивные напитки, передает «Радиоточка НСН».

