Импортное вино в России подорожает на 10-15% в феврале

Импортное вино в России подорожает на 10-15% в феврале-марте, пишет РИА Новости со ссылкой на участников рынка.

Специалисты отмечают, что это связано с повышением тарифов на ввозную продукцию. С лета 2024 года стоимость таможенных пошлин подняли до 25% от стоимости. Исполнительный директор Fort Александр Липилин заверил, что поставщики еще не подняли цены до такого уровня, чтобы «отбить» новые тарифы.

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В отрасли называют решение о повышении цен вынужденным, ссылаясь на рост издержек и себестоимости вина.

При этом внутри России вновь сократилось производство некрепкого алкоголя, такая тенденция наблюдается третий год подряд, пишет

РБК со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля (РАТК). Так, в целом выпуск алкоголя за год сократился с 191,6 до 188,1 миллиона декалитров, падение составило 1,8%. Но в сегменте слабоалкогольной продукции падение более значительное – на 56,1%. Аналитики отмечают, что на статистику влияет изменение в учете акциза. Повышение акциза заставило ряд компаний уйти из сегмента виноградосодержащих продуктов, например, в пивные напитки, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Бобылев
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