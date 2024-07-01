Кабмин продлил квоту на экспорт лома черных металлов

Правительство России в рамках «последовательной политики по регулированию вывоза металла, необходимого для производства промышленной продукции» продлило тарифную квоту на экспорт лома и отходов черных металлов за пределы Евразийского экономического союза. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

«Согласно новому постановлению квота составит 550 тыс. т. При экспорте лома и отходов черных металлов в рамках квоты пошлина составит 5%, но не менее 15 евро за тонну, сверх этого – 5%, но не менее 290 евро», — отметили в правительстве.

Квота будет действовать до 31 декабря. Мера необходима для обеспечения стратегическим сырьем предприятий металлургической отрасли в РФ.

Ранее кабмин продлил до 31 июля временное снятие запрета на экспорт бензина, пишет RT.

