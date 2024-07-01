Кабмин продлил квоту на экспорт лома черных металлов
Правительство России в рамках «последовательной политики по регулированию вывоза металла, необходимого для производства промышленной продукции» продлило тарифную квоту на экспорт лома и отходов черных металлов за пределы Евразийского экономического союза. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.
«Согласно новому постановлению квота составит 550 тыс. т. При экспорте лома и отходов черных металлов в рамках квоты пошлина составит 5%, но не менее 15 евро за тонну, сверх этого – 5%, но не менее 290 евро», — отметили в правительстве.
Квота будет действовать до 31 декабря. Мера необходима для обеспечения стратегическим сырьем предприятий металлургической отрасли в РФ.
Ранее кабмин продлил до 31 июля временное снятие запрета на экспорт бензина, пишет RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Польша ввела ограничения на проезд границы для ряда дальнобойщиков Украины
- СМИ: Бренды одежды из КНДР рассматривают возможность экспорта в РФ
- ФАС согласовала цену на первый российский препарат для лечения сахарного диабета
- Мэр Керчи Брусаков подал в отставку
- ВЦИОМ: Каждый второй россиянин регулярно интересуется ситуацией в стране и мире
- Cлужба безопасности Украины заявила о предотвращении попытки госпереворота
- Умер первый лауреат Международной Букеровской премии албанец Исмаил Кадаре
- Съемки ремейка «Белоснежки» официально завершены
- Автобус врезался в остановку с людьми на Алтае
- Кабмин продлил квоту на экспорт лома черных металлов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru