Импорт наркотических и психотропных средств в РФ подскочил в 40 раз
Поставки в Россию из-за рубежа морфина увеличились в два раза за восемь месяцев текущего года по сравнению с тем же периодом прошлого — со 150 до 300 килограммов. Такую статистику приводит аналитическая компания RNC Pharma на основе открытых данных Федеральной таможенной службы.
Морфин считается опиоидным анальгетиком. Кроме того, на 4% выросли импортные поставки кетамина, который чаще применяется для наркоза в медицине и ветеринарии, сообщает РБК.
С января по август в Россию из-за границы также было ввезено по контрактам 155 килограммов тримеперидина (промедола), который в 2021 году вообще не импортировался. В своё время данный анальгетик входил в состав индивидуальных аптечек для силовых структур и сил гражданской обороны.
Всего за восемь месяцев текущего года отечественные уполномоченные импортеры ввезли 22,2 тонны наркотических средств и психотропных препаратов. Это почти в 40 раз больше тех же показателей за прошлый год. Главные поставщики таких средств в РФ - Испания, Германия и Индия.
Некоторые эксперты не исключают, что рост импорта наркотических и психотропных субстанций может быть вызван потребностями в связи с проведением специальной военной операции на Украине.
Между тем, продажи антидепрессантов в аптеках в конце сентября подскочил в 2,2 раза в денежном выражении по сравнению с прошлым годом. Профессор Сергей Ениколопов объяснил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», с чем это связано, и призвал не злоупотреблять подобными препаратами.
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