Импорт из России в США резко увеличился на фоне роста цен

Издание отмечает также на рост импорта российских удобрений, железа и стали.

В целом импорт товаров из РФ в США за пять месяцев нынешнего года вырос в полтора раза к прошлому году. В итоге он достиг почти 11,5 млрд долларов. Таковы данные Census Bureau (американского аналога Росстата). При этом по данным Федеральной таможенной службы России по экспорту в США за этот период оказались почти вдвое ниже — 6,1 млрд долларов, а рост в годовом выражении составил 26%.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что у экономики России есть только ядерное оружие и нефтяные скважины, передает RT.



