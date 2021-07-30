Импорт из России в США резко увеличился на фоне роста цен

За пять месяцев 2021 года более чем на три четверти вырос импорт российских нефти и нефтепродуктов в США. Заметно выросли закупки в долларовом эквиваленте и по прочим сырьевым товарам, несмотря на действующие санкции, пишет РБК.

В частности, указывается, что с начала года импорт минерального топлива, нефти и нефтепродуктов из России в Соединенные Штаты увеличился на 78% — с 3,8 до 6,7 млрд долларов по сравнению с таким же периодом 2020 года. А импорт драгоценных и полудрагоценных металлов и камней – в полтора раза (с менее чем 1,1 млрд долларов до 1,6 млрд долларов).

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Издание отмечает также на рост импорта российских удобрений, железа и стали.

В целом импорт товаров из РФ в США за пять месяцев нынешнего года вырос в полтора раза к прошлому году. В итоге он достиг почти 11,5 млрд долларов. Таковы данные Census Bureau (американского аналога Росстата). При этом по данным Федеральной таможенной службы России по экспорту в США за этот период оказались почти вдвое ниже — 6,1 млрд долларов, а рост в годовом выражении составил 26%.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что у экономики России есть только ядерное оружие и нефтяные скважины, передает RT.


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ФОТО: РИА Новости / Игорь Зарембо
ТЕГИ:СШАИмпорт
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