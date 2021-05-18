Илон Маск опустился на третье место в списке богатейших людей мира

Основатель и глава Tesla Илон Маск опустился со второго на третье место в рейтинге самых состоятельных людей мира. Об этом сообщают данные торгов и индекса Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Маск обеднел на 20 миллиардов долларов после участия в телешоу

Сообщается, что Маск потерял 3,16 миллиарда долларов за минувшие сутки и уступил свое место в списке президенту Louis Vuitton Бернару Арно. Состояние Арно выросло на 285 миллионов.

Лидерство по-прежнему сохраняет основатель Amazon Джефф Безос, состояние которого за сутки увеличилось на 2,41 миллиарда долларов.

Ранее сообщалось, что стоимость биткойна впервые с февраля упала ниже 45 тысяч долларов после слов Илона Маска о том, что Tesla может продать свои биткоин-активы.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДоходыРейтингИлон Маск
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