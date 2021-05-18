Илон Маск опустился на третье место в списке богатейших людей мира
Основатель и глава Tesla Илон Маск опустился со второго на третье место в рейтинге самых состоятельных людей мира. Об этом сообщают данные торгов и индекса Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Сообщается, что Маск потерял 3,16 миллиарда долларов за минувшие сутки и уступил свое место в списке президенту Louis Vuitton Бернару Арно. Состояние Арно выросло на 285 миллионов.
Лидерство по-прежнему сохраняет основатель Amazon Джефф Безос, состояние которого за сутки увеличилось на 2,41 миллиарда долларов.
Ранее сообщалось, что стоимость биткойна впервые с февраля упала ниже 45 тысяч долларов после слов Илона Маска о том, что Tesla может продать свои биткоин-активы.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,9 млн+9 328 / сут.
Умерли
116 тыс.+340 / сут.
Выздоровели
4,6 млн+7 181 / сут.
- Мэр Благовещенска ответил на шутку Урганта о дорожных ямах
- Кличко заявил, что к нему пришли силовики
- В Казани эвакуировали школу из-за письма от «сообщника Галявиева»
- Мишустин назначил глав Росавтодора и Росжелдора
- В НАТО заявили о готовности к диалогу с Россией
- «Магнит» договорился о покупке «Дикси»
- Совфед отложил обсуждение денонсации Договора по открытом небу
- Илон Маск опустился на третье место в списке богатейших людей мира
- Цена нефти Brent превысила 70 долларов
- В Кремле подтвердили участие Путина и Си Цзиньпина в открытии атомного объекта
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru