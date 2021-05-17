Стоимость биткоина резко упала после слов Маска о продаже криптоактивов Tesla

Биткойн впервые за три месяца упал ниже $45 тыс. из-за слов Маска

Стоимость биткойна впервые с февраля упала ниже 45 тысяч долларов после слов Илона Маска о том, что Tesla может продать свои биткоин-активы, сообщает Bloomberg.

Маск обеднел на 20 миллиардов долларов после участия в телешоу

Как отмечает агентство, Маск несколько часов общался с пользотвалями Twitter о его позиции по криптовалюте.

Ранее глава Tesla Илон Маск потерял более 20 миллиардов долларов после участия в шоу Saturday Night Live на телеканале NBC, где назвал криптовалюту Dogecoin мошенничеством и сообщил, что что Tesla приостанавливает продажу электромобилей за биткоины.

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ФОТО: Биткоин // pixabay.com
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