Маск обеднел на 20 миллиардов долларов после участия в телешоу

Глава Tesla Илон Маск потерял более 20 миллиардов долларов после участия в шоу Saturday Night Live на телеканале NBC, где высмеял криптовалюты. Об этом сообщает Forbes.

До появления на шоу состояние предпринимателя оценивалось в 166 миллиардов долларов, затем сократилось до 145,5 миллиардов.

Биткоин упал на 17% на фоне заявления Маска

На шоу он признался, что страдает синдромом Аспергера (психическое расстройство, для которого характерны трудности в общении и восприятии окружающего мира), а также назвал криптовалюту Dogecoin мошенничеством.

Позже он также сообщил, что Tesla приостанавливает продажу электромобилей за биткоины. На этом фоне цена самой дорогой криптовалюты упала на 17%, сообщает РБК.

Курсы других криптовалют тоже упали. Ethereum подешевел на 7%, Binance Coin — на 11%, курс Dogecoin снизился на 14%, а XRP — на 13%.

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ТЕГИ:БиткоинКриптовалютаИлон Маск
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