Маск обеднел на 20 миллиардов долларов после участия в телешоу

На шоу он признался, что страдает синдромом Аспергера (психическое расстройство, для которого характерны трудности в общении и восприятии окружающего мира), а также назвал криптовалюту Dogecoin мошенничеством.

Позже он также сообщил, что Tesla приостанавливает продажу электромобилей за биткоины. На этом фоне цена самой дорогой криптовалюты упала на 17%, сообщает РБК.

Курсы других криптовалют тоже упали. Ethereum подешевел на 7%, Binance Coin — на 11%, курс Dogecoin снизился на 14%, а XRP — на 13%.

