Владелец IKEA продал свой последний актив в России

Шведская компания Ingka Group, владеющая магазинами IKEA, продала последний актив в России — склад в подмосковном Есипово. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

Отмечается, что речь идет об открытом в 2003 году дистрибьюторском центре площадью около 180 тысяч квадратных метров. Склад обслуживал все магазины ретейлера.

Новым владельцем актива стал бизнесмен Роберт Узилов. Представитель предпринимателя подтвердил эту информацию, однако отказался от других комментариев по сделке.

После начала специальной военной операции Ingka Group приостановила работу своих магазинов в РФ и Белоруссии и производивших товары для IKEA фабрик. Позже компания распродала основные активы, спустя год была продана ее последняя фабрика, напоминает Ura.ru.

