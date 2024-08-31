IGU: В 2023 году РФ сохранила лидерство по экспорту газа
По данным Международного газового союза (IGU), в 2023 году Россия сохранила лидерство по экспорту газа. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что крупнейшими потребителями российского СПГ, несмотря на санкции, по-прежнему являются страны Европы.
По данным источника, в 2023-м году в тройку лидеров также вошли Катар и США с показателями 128 млрд и 127 млрд кубометров газа соответственно. На четвертом месте по продажам СПГ в прошлом году оказалась Норвегия, реализовав 120 млрд кубометров газа.
При этом, согласно подсчетам «Газпрома», с января по август прокачка газа по трубопроводу «Сила Сибири» увеличилась почти на 40%.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что добыча российского газа выросла на 9,2%.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru