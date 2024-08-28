Добыча российского газа увеличилась на 9,2%
В январе-июле 2024 года добыча российского газа увеличилась на 9,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 409,36 млрд кубометров. При этом в июле 2024 года показатель вырос на 16%, сообщило издание «Коммерсантъ».
Тенденция соответствует темпам, которые были заданы в первом квартале текущего года, когда производство газа показало прирост на 9,4% и составило 196,9 млрд кубометров.
По данным СМИ, динамика в текущем году обеспечивается главным образом за счет показателей «Газпрома» (прирост в январе-июле на 14,3%, в июле — на 30,5%), который в условиях экстремально высоких температурных показателей существенно нарастил поставки на внутренний рынок.
Ранее сообщалось, что по итогам 2023 года Россия, несмотря на санкции и снижение поставок по трубопроводам и в виде СПГ, сохранила первое место в мире по объёму экспорта газа.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru