Добыча российского газа увеличилась на 9,2%

Тенденция соответствует темпам, которые были заданы в первом квартале текущего года, когда производство газа показало прирост на 9,4% и составило 196,9 млрд кубометров.

По данным СМИ, динамика в текущем году обеспечивается главным образом за счет показателей «Газпрома» (прирост в январе-июле на 14,3%, в июле — на 30,5%), который в условиях экстремально высоких температурных показателей существенно нарастил поставки на внутренний рынок.

Ранее сообщалось, что по итогам 2023 года Россия, несмотря на санкции и снижение поставок по трубопроводам и в виде СПГ, сохранила первое место в мире по объёму экспорта газа.

