Почему «налог для домохозяек» в России не будет работать

Депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Вострецов, автор так называемого «налога для домохозяек», объяснил, что его предложение распространяется на всех, кто не платит налоги. По его мнению, эта категория граждан является самозанятой и должна платить 4% дохода. Вострецов добавил, что с стране насчитывается почти 30 млн уклонистов трудоспособного возраста, чьи налоги принесли бы в казну триллионы рублей.

Депутат отметил, что деньги нужны для улучшения медицины и образования. Вострецов уверен, что нужно «начинать с себя», если люди хотят порядка и налога на богатых.

На предложение Вострецова ответил коллега, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его мнению, идея выглядит привлекательной, но не слишком реальной. В этом вопросе не следует забывать о гендерном равенстве – иногда случается так, что за ребёнком ухаживает отец, а мать продолжает трудиться.

К слову, по данным Росстата официальная трудовая книжка в 2018 году была только у 53,2% женщин.

«Почему-то считается, что женщина хочет быть только домохозяйкой и вести диалог с кастрюлями! Нет! Дети вырастают, муж уходит к более интеллектуальной молодой подруге, женщина ищет выход своим амбициям. Но считается, что мужчина, молодой, красивый, он - начальник. А женщина – рабочая лошадка. Этот стереотип тоже весьма силен при приеме на работу. И от этого тоже так мало у нас официально трудоустроенных женщин», - заявил в эфире НСН лидер движения «За права женщин России» Людмила Айвар.