Идею Трампа о 90-дневной отсрочке пошлин назвали фейком

Сообщения о том, что президент США Дональд Трамп рассматривает 90-дневную паузу во введении пошлин, являются фейком. Об этом CNBC заявила пресс-секретарь главы государства Кэролайн Левитт.

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Сообщения о том, что Трамп допускает 90-дневную паузу по пошлинам, распространялись, в частности, в соцсети X со ссылкой на экономического советника Белого дома Кевина Хассета. Он действительно говорил о том, что президент США может пересмотреть решение по пошлинам с случае выгодной сделки. Однако речи о возможной паузе в 90 дней не было. Хассет заявил, что страны выстраиваются в очередь, чтобы заключить сделки. С Трампом, например, связывалось руководство Тайваня и Израиля.

Еврокомиссия предлагает Вашингтону вернуться к нулевым взаимным тарифам на автомобили. Об этом сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе.

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ФОТО: AP / ТАСС
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