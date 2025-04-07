Идею Трампа о 90-дневной отсрочке пошлин назвали фейком

Сообщения о том, что Трамп допускает 90-дневную паузу по пошлинам, распространялись, в частности, в соцсети X со ссылкой на экономического советника Белого дома Кевина Хассета. Он действительно говорил о том, что президент США может пересмотреть решение по пошлинам с случае выгодной сделки. Однако речи о возможной паузе в 90 дней не было. Хассет заявил, что страны выстраиваются в очередь, чтобы заключить сделки. С Трампом, например, связывалось руководство Тайваня и Израиля.

Еврокомиссия предлагает Вашингтону вернуться к нулевым взаимным тарифам на автомобили. Об этом сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе.

