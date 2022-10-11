«И турбины, и БПЛА»: Иран назвали перспективным для России с точки зрения клиринга
Клиринг удобен в работе с теми странами, где наблюдается недостаточность капитала, отметил в эфире НСН депутат Денис Кравченко.
Россия может торговать с Ираном и странами Африки, используя инструменты клиринга, при таком способе можно обходить санкции при участии специальных клиринговых организаций, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, ответственный секретарь Бюро Высшего совета «Единой России» Денис Кравченко в разговоре с НСН.
Накануне в Минэкономразвития предложили торговать с неплатежеспособными странами по бартеру, а также используя инструменты клиринга. По словам директора департамента развития и регулирования внешнеэкономической деятельности министерства Лилии Щур-Труханович, в Минэкономразвития предлагают проработать вопрос, понадобятся ли для этого изменения в законодательстве. Денис Кравченко отметил, что при клиринге Россия сможет выстраивать отношения со странами по принципу взаимозачета.
«Прежде всего клиринг удобен в работе со странами, где наблюдается недостаточность капитала. Это могут быть страны Африки, где Россия является стабильным партнером многих государств. Пример тому недавняя встреча Владимира Путина с президентом Сенегала Маки Саллом, где обсуждались вопросы поставок удобрений Россией. Тогда господин Салл отмечал, что из-за санкций возникают проблемы с поставками на африканский континент. Это связано с тем, что традиционно большинство международных операций проводятся в долларах. В случае с клирингом возможно выстраивать отношения со странами по принципу взаимозачета, через специальные клиринговые организации. Это могут быть межгосударственные торговые дома и палаты. Также перспективным направлением для развития клиринга являются наши иранские партнеры. Иран имеет серьезный экспортный технологический потенциал, там и турбины, и автомобили, и БПЛА», - сказал Кравченко.
По его словам, клиринг позволяет свести количество транзакций до одной, если это простая схема между двумя участниками. Кравченко объяснил, что постоянный аудит и мониторинг финансового состояния участников сделок осуществляет специальная клиринговая организация.
«Клиринг работает путем сбора данных об обязательствах (выполненных и нет) в клиринговом центре или палате. Далее на оговоренный период происходит сверка этих данных, после чего становится ясно, кто и кому сколько должен. Традиционно клиринг позволяет свести количество транзакций до одной, если это простая схема между двумя участниками. Если процесс многосторонний, то платежей больше. Постоянный аудит и мониторинг финансового состояния участников сделок и их способности выполнить обязательства осуществляет специальная клиринговая организация, которая должна иметь гарантийный фонд на случай, если один из участников не сможет выполнить условия сделки», - объяснил собеседник «Радиоточки НСН».
Депутат подчеркнул, что идея торговли при помощи инструментов клиринга на сегодняшний день актуальна. Так, подобный механизм снижает количество банковских операций, экономит ресурсы и позволяет вести международную торговую деятельность без вмешательства третьих лиц.
«Идея, озвученная Лилией Щур-Труханович, правильная и актуальная именно сейчас. Говоря о выгодах, стоит отметить, что такой механизм снижает количество банковских операций, экономит ресурсы временные, финансовые и человеческие, а также позволяет вести международную торговую деятельность между странами без вмешательства третьих лиц в лице США и стран Европы», - резюмировал Кравченко.
Ранее профессор Финансового университета при правительстве РФ Борис Хейфец в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что Россия может начать торговать по бартеру с «дружественными» странами, однако есть риск, что государству будут должны очень много средств.
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