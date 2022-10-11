«И турбины, и БПЛА»: Иран назвали перспективным для России с точки зрения клиринга

Накануне в Минэкономразвития предложили торговать с неплатежеспособными странами по бартеру, а также используя инструменты клиринга. По словам директора департамента развития и регулирования внешнеэкономической деятельности министерства Лилии Щур-Труханович, в Минэкономразвития предлагают проработать вопрос, понадобятся ли для этого изменения в законодательстве. Денис Кравченко отметил, что при клиринге Россия сможет выстраивать отношения со странами по принципу взаимозачета.

«Прежде всего клиринг удобен в работе со странами, где наблюдается недостаточность капитала. Это могут быть страны Африки, где Россия является стабильным партнером многих государств. Пример тому недавняя встреча Владимира Путина с президентом Сенегала Маки Саллом, где обсуждались вопросы поставок удобрений Россией. Тогда господин Салл отмечал, что из-за санкций возникают проблемы с поставками на африканский континент. Это связано с тем, что традиционно большинство международных операций проводятся в долларах. В случае с клирингом возможно выстраивать отношения со странами по принципу взаимозачета, через специальные клиринговые организации. Это могут быть межгосударственные торговые дома и палаты. Также перспективным направлением для развития клиринга являются наши иранские партнеры. Иран имеет серьезный экспортный технологический потенциал, там и турбины, и автомобили, и БПЛА», - сказал Кравченко.

По его словам, клиринг позволяет свести количество транзакций до одной, если это простая схема между двумя участниками. Кравченко объяснил, что постоянный аудит и мониторинг финансового состояния участников сделок осуществляет специальная клиринговая организация.