СМИ: Турция рассматривает возможность бартерной торговли с Россией

По данным издания, президент TİM дал понять журналистам, что проблем в торговле между Анкарой и Москвой не будет, даже если антироссийские санкции будут продлены.

Газета отмечает, что при полном закрытии платежных систем страны могут воспользоваться возможностью бартерного обмена турецких товаров на российскую энергию.

