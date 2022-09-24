СМИ: Турция рассматривает возможность бартерной торговли с Россией

Турция рассматривает возможность бартерной торговли с Россией в случае санкционного давления и закрытия платежных систем. Об этом пишет газета Aydınlılk, ссылаясь на Ассамблею экспортеров (TİM).

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По данным издания, президент TİM дал понять журналистам, что проблем в торговле между Анкарой и Москвой не будет, даже если антироссийские санкции будут продлены.

Газета отмечает, что при полном закрытии платежных систем страны могут воспользоваться возможностью бартерного обмена турецких товаров на российскую энергию.

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ФОТО: Галайда Екатерина, НСН
ТЕГИ:Санкции Против РоссииТорговляТурцияРоссия
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