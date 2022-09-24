СМИ: Турция рассматривает возможность бартерной торговли с Россией
Турция рассматривает возможность бартерной торговли с Россией в случае санкционного давления и закрытия платежных систем. Об этом пишет газета Aydınlılk, ссылаясь на Ассамблею экспортеров (TİM).
По данным издания, президент TİM дал понять журналистам, что проблем в торговле между Анкарой и Москвой не будет, даже если антироссийские санкции будут продлены.
Газета отмечает, что при полном закрытии платежных систем страны могут воспользоваться возможностью бартерного обмена турецких товаров на российскую энергию.
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