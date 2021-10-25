СМИ: Украина и Молдавия договорились о поставках газа
Украинская компания «Нафтогаз» подписала с молдавской Energocom рамочное соглашение о поставках в Молдавию газа в случае необходимости, сообщает «Экономическая правда» со ссылкой на источник в правительстве Украины.
По информации издания, объём поставляемого газа составит до 700 миллионов кубометров, при необходимости «Нафтогаз», с прибылью для себя, будет продавать голубое топливо, купленное в Европе.
«Сделка состоялась на фоне ситуации на мировых рынках и непрогнозируемости поставок со стороны российского «Газпрома», - отмечает «Экономическая правда».
Ранее в «Газпроме» не исключил прекращения поставок газа в Молдавию из-за долгов Кишинёва, сообщает RT.
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