СМИ: Украина и Молдавия договорились о поставках газа

Украинская компания «Нафтогаз» подписала с молдавской Energocom рамочное соглашение о поставках в Молдавию газа в случае необходимости, сообщает «Экономическая правда» со ссылкой на источник в правительстве Украины.

По информации издания, объём поставляемого газа составит до 700 миллионов кубометров, при необходимости «Нафтогаз», с прибылью для себя, будет продавать голубое топливо, купленное в Европе.

«Сделка состоялась на фоне ситуации на мировых рынках и непрогнозируемости поставок со стороны российского «Газпрома», - отмечает «Экономическая правда».

Ранее в «Газпроме» не исключил прекращения поставок газа в Молдавию из-за долгов Кишинёва, сообщает RT.

