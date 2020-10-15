Хуснуллин считает маловероятной остановку строек из-за второй волны COVID

Вице-премьер отметил, что ко второй волне мир готов гораздо лучше, разработаны четкие инструкции от Роспотребнадзора, другие ведомства также знают, как нужно работать, чтобы уменьшить риски и количество заболевших. Единственная проблема, которую обозначил Хуснуллин - это дефицит рабочих, ранее уехавших из России в страны СНГ.

Он добавил, что проблема состоит не только в нехватке трудовых ресурсов, но и в невозможности уехать для тех людей, которые работают уже давно и не могут вернуться домой. По данным политика, застройщики сообщают о росте цен на услуги. В конечном итоге это может вызвать рост себестоимости строительства и увеличить цены на жилье.

Однако премьер-министр в целом положительно оценил работу строительной отрасли в период пандемии. Он подчеркнул, что, кроме Москвы, никакие регионы не останавливали стройки, поэтому первая волна COVID-19 не принесла строительному бизнесу значительных потерь.

