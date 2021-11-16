Хуснуллин: Обнаруженная под Азовским морем вода оказалась питьевой
Вода, обнаруженная под Азовским морем, является питьевой. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Слова зампреда правительства приводит ТАСС. Хуснуллин подчеркнул, что окончательный анализ запасов завершат в следующем году.
Поиск и оценку запасов пресной воды под Азовским морем ведет «Росгеология». По данным первичных исследований, под дном водоема находятся запасы воды, из которых ежегодно можно забирать от 0,5 до 1,2 млрд кубометров воды. Первую партию пресной воды добыли под Азовским морем в июле.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru