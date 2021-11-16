Хуснуллин: Обнаруженная под Азовским морем вода оказалась питьевой

Вода, обнаруженная под Азовским морем, является питьевой. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Хуснуллин: под Азовским морем добыта первая партия воды для водоснабжения Крыма

Слова зампреда правительства приводит ТАСС. Хуснуллин подчеркнул, что окончательный анализ запасов завершат в следующем году.

Поиск и оценку запасов пресной воды под Азовским морем ведет «Росгеология». По данным первичных исследований, под дном водоема находятся запасы воды, из которых ежегодно можно забирать от 0,5 до 1,2 млрд кубометров воды. Первую партию пресной воды добыли под Азовским морем в июле.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВодаАзовское МореМарат Хуснуллин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры