Первую партию пресной воды добыли под Азовским морем

Первая партия пресной воды добыта из источников под Азовским морем. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, сейчас эту воду проверяют на ее качество.

По словам Хуснуллина, информация по качеству добытой воды, а также по объемам ее запасов под Азовским морем появится к концу сентября. Для этого планируется дополнительно пробурить еще несколько скважин.

Пресную воду обнаружили на глубине 100 метров, передает ТАСС.