Первую партию пресной воды добыли под Азовским морем
Первая партия пресной воды добыта из источников под Азовским морем. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, сейчас эту воду проверяют на ее качество.
По словам Хуснуллина, информация по качеству добытой воды, а также по объемам ее запасов под Азовским морем появится к концу сентября. Для этого планируется дополнительно пробурить еще несколько скважин.
Пресную воду обнаружили на глубине 100 метров, передает ТАСС.
Найденная вода позволит обеспечить водой Крымский полуостров, который оказался в водной блокаде из-за того, что Украина в 2014 году перекрыла Северо-Крымский канал, идущий от Днепра, отмечает РЕН ТВ. Именно он обеспечивал 85% пресной воды Крыма.
Ранее российское правительство разработало комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения Крыма.
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