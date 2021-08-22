Хуснуллин: под Азовским морем добыта первая партия воды для водоснабжения Крыма
Продолжаются работы по изучению качества добытой воды под Азовским морем для нужд Крыма, сообщил в эфире телеканала «Россия 24» вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин.
По его словам, результаты будут известны к концу августа — началу сентября текущего года. Отмечается, что воду добыли на глубине 100 метров, качество проверят в лаборатории в Москве.
«Со дна моря — это тоже специфика добычи. Этим мы тоже занимаемся», — сказал Хуснуллин.
Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что «из-за обильных осадков, а также благодаря реализации резервных мероприятий», дефицит воды полуострову «не угрожает».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,7 млн+63 050 / сут.
Умерли
175 тыс.+2 373 / сут.
Выздоровели
6,0 млн+65 015 / сут.
- Хуснуллин: под Азовским морем добыта первая партия воды для водоснабжения Крыма
- Взрыв в московской квартире: двое погибших
- 100 человек эвакуировали из-за пожара в жилом доме в Энгельсе
- На МКАД затруднено движение из-за автоаварии с грузовиком
- Российских водителей предупредили об изменении дорожных знаков с 1 сентября
- МИД РФ предупредил о подготовке жесткого ответа на санкции США из-за Навального и «Северного потока-2»
- Захарова указала Польше на прямой «вклад» в миграционный кризис в Европе
- Синоптики предупредили жителей российского юга о «погодном проклятии»
- СМИ: Байден забыл вопрос журналиста и исковеркал название столицы Катара
- СПЧ планирует обсудить с Минюстом статус иноагента теканала «Дождь»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru