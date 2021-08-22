Хуснуллин: под Азовским морем добыта первая партия воды для водоснабжения Крыма

Продолжаются работы по изучению качества добытой воды под Азовским морем для нужд Крыма, сообщил в эфире телеканала «Россия 24» вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин.

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По его словам, результаты будут известны к концу августа — началу сентября текущего года. Отмечается, что воду добыли на глубине 100 метров, качество проверят в лаборатории в Москве.

«Со дна моря — это тоже специфика добычи. Этим мы тоже занимаемся», — сказал Хуснуллин.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что «из-за обильных осадков, а также благодаря реализации резервных мероприятий», дефицит воды полуострову «не угрожает».

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ФОТО: РИА Новости//Кирилл Каллиников
ТЕГИ:Марат ХуснуллинВодаКрым
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