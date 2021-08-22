Хуснуллин: под Азовским морем добыта первая партия воды для водоснабжения Крыма

По его словам, результаты будут известны к концу августа — началу сентября текущего года. Отмечается, что воду добыли на глубине 100 метров, качество проверят в лаборатории в Москве.

«Со дна моря — это тоже специфика добычи. Этим мы тоже занимаемся», — сказал Хуснуллин.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что «из-за обильных осадков, а также благодаря реализации резервных мероприятий», дефицит воды полуострову «не угрожает».

