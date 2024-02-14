«Мы для США – конкуренты»: Аналитик о ситуации на мировом газовом рынке
Американские санкции против России – инструмент в экономической борьбе за рынок, заявил в эфире НСН Игорь Юшков.
США воспринимают Россию как конкурента на газовом рынке, и будут различными способами, в том числе при помощи санкций, выдавливать Москву с мировых рынков. Об этом в разговоре с НСН заявил эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.
США по итогам прошлого года стали крупнейшим в мире поставщиком сжиженного природного газа с результатом 86 миллионов тонн, Россия оказалась на четвертом месте, следует из отчета компании Shell.
«США и дальше будут бить по российскому газовому сектору. Нашу страну они воспринимают как конкурента, и будут всячески выдавливать его с мировых рынков. И Россия, и США продают по рыночным ценам. У нас зачастую издержки меньше, и доход больше, чем у США – они экономически с нами конкурировать не могли. Мы могли давать скидку Европе. Почему Вашингтон начал вводить санкции? Потому что они экономически не могли выиграть эту конкуренцию. Маржинальность у экспорта СПГ из США в Европу или Азию меньше, чем у России», - сказал Юшков.
Эксперт также назвал основные конкурентные преимущества России перед США.
«Основные наши конкурентные преимущества – огромная ресурсная база. Россия с большим отрывом является лидером по запасам газа, это наше преимущество. Основная проблема – строительство заводов по сжижению газа. Пока мы на четвертом месте, но у нас всего два завода – на Сахалине и Ямале», - отметил собеседник НСН, уточнив, что оба предприятия были построены зарубежными компаниями.
Он напомнил, что в прошлом году «Новатэк» и «Газпром» зарегистрировали собственные технологии по строительству заводов по сжижению, однако на сегодняшний день на этих технологиях пока ничего не построено в том числе из-за нехватки опыта строительства крупных СПГ-заводов.
Ранее министр энергетики Австрии Леоноре Гевесслер заявила, что страна намерена выйти из договоров на поставку российского газа. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин: Россия должна подготовиться к вспышкам глобальных эпидемий
- Путин заявил, что Россия вплотную подошла к созданию вакцин от рака
- Фильм «Оппенгеймер» стал самым популярным у пиратов в 2023 году
- «Мы хотим вернуться»: Писатель-фантаст Перумов о жизни в США и СВО
- Путин: с 2024 года будут выравнены тарифы на оказание медпомощи в городах и селах
- Извержение вулкана Сакурадзима произошло в городе Кагосима в Японии
- Президент ЦАР прибыл в Москву на антиколониальный форум
- Суд отказал бывшему депутату Рашкину в УДО от наказания по делу об охоте
- МВД объявило в розыск бывшего футболиста и блогера Евгения Савина
- Большой театр отменил три ранее перенесенных концерта
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru