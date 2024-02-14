«Мы для США – конкуренты»: Аналитик о ситуации на мировом газовом рынке

США по итогам прошлого года стали крупнейшим в мире поставщиком сжиженного природного газа с результатом 86 миллионов тонн, Россия оказалась на четвертом месте, следует из отчета компании Shell.

«США и дальше будут бить по российскому газовому сектору. Нашу страну они воспринимают как конкурента, и будут всячески выдавливать его с мировых рынков. И Россия, и США продают по рыночным ценам. У нас зачастую издержки меньше, и доход больше, чем у США – они экономически с нами конкурировать не могли. Мы могли давать скидку Европе. Почему Вашингтон начал вводить санкции? Потому что они экономически не могли выиграть эту конкуренцию. Маржинальность у экспорта СПГ из США в Европу или Азию меньше, чем у России», - сказал Юшков.

Эксперт также назвал основные конкурентные преимущества России перед США.

«Основные наши конкурентные преимущества – огромная ресурсная база. Россия с большим отрывом является лидером по запасам газа, это наше преимущество. Основная проблема – строительство заводов по сжижению газа. Пока мы на четвертом месте, но у нас всего два завода – на Сахалине и Ямале», - отметил собеседник НСН, уточнив, что оба предприятия были построены зарубежными компаниями.

Он напомнил, что в прошлом году «Новатэк» и «Газпром» зарегистрировали собственные технологии по строительству заводов по сжижению, однако на сегодняшний день на этих технологиях пока ничего не построено в том числе из-за нехватки опыта строительства крупных СПГ-заводов.

Ранее министр энергетики Австрии Леоноре Гевесслер заявила, что страна намерена выйти из договоров на поставку российского газа. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

