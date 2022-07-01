«Хоть на всю страницу!» Россиян не смутит указание полной стоимости займа
Нововведение никак не отразится на потребителях: они продолжат брать любые кредиты, отметил в эфире НСН финансист Эльман Мехтиев.
Банки могут указывать полную стоимость кредита в договоре хоть на всю страницу, но большинство россиян даже не будут обращать внимания на эту информацию, заявил зампредседателя экспертного совета Центробанка по защите прав потребителей финансовых услуг Эльман Мехтиев в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Так, с 3 июля банки в кредитном договоре должны будут указывать полную стоимость потребкредита (или займа) в процентах годовых с точностью до третьего знака после запятой. Нововведение должно сделать условия кредитования более прозрачными для заемщиков и позволит им лучше понимать полную стоимость кредита.
«Да, указывать обязаны, тут ничего не поделаешь, закон есть закон. На потребителей это никак не повлияет. Люди как брали, так и будут брать кредиты. Я не уверен, что они будут смотреть, где на первой странице и что находится. Это мера информирования, но информирован будет только тот, кто хочет быть информирован. Поэтому хоть на первой странице, хоть на всю страницу. Человек будет пролистывать эту информацию, пока это не будет эффективным механизмом для него для сравнения одного кредита с другим. А для этого на первой странице эта информация не нужна. Банкам не нужно будет обходить это нововведение, им легче его будет соблюдать, тем более, что оно реального эффекта не дает», - сказал Мехтиев.
Помимо прочего, в договорах теперь будут прописываться срок вклада и дата его возврата, условия и период применения процентных ставок (например, в случае досрочного возврата), порядок выплаты процентов и другое. Предусмотрено, что в правом верхнем углу первой страницы договора будет указываться значение минимальной гарантированной ставки по вкладу.
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