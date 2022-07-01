В Минэкономразвития пообещали списать более 3 млрд рублей долгов россиян по кредитам

По данным Минэкономразвития, 3 млрд рублей — общая сумма средств по одобренным заявкам с момента запуска механизма внесудебного банкротства граждан, с сентября 2020 года по май нынешнего. За этот период к списанию долгов по кредитам допустили 9 тысяч россиян, 6 тысяч из них завершили процедуру внесудебного банкротства, пишет Ura.ru.

Отмечается, что в первые месяцы введения нового механизма одобрялись лишь 30% заявок, но уже в мае 2022 года число случаев одобрения увеличилось до 61%.

Эксперты указывают, что в текущей ситуации число должников, неспособных обслуживать свой кредит, может вырасти по итогам года. На объем потенциального банкротства могут повлиять макроэкономические факторы или новые шоки.

