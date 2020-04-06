Соцсети подключились к поддержке малого и среднего бизнеса
Facebook при поддержке Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы и mbm.mos.ru запустили кампанию в социальных сетях о малом и среднем бизнесе на странице «Это наш бизнес».
На ней лидеры сообществ, общественного мнения и представители бизнеса будут размещать посты о небольших компаниях, которые они хотят поддержать в условиях пандемии COVID-19. Посты появятся в Facebook и Instagram под хэштегами #этонашбизнес, #оставайтесьдома, #TogetherAtHome, #малыйбизнесмосквы, #mbmmos, #мбммос. Все тексты будут собраны на специальной странице кампании «Это наш бизнес» в Facebook.
На истории и трудности небольших компаний обратили внимание создатель проекта о ресторанах «Сысоев FM» Александр Сысоев, урбанист Аркадий Гершман, основатель проекта How To Green Александра Новикова, руководители крупных предприятий, участники тематических групп и сообществ, объединяющих жителей отдельных районов Москвы, – например, «Соседи. Белорусская-Новослободская-Маяковская», «Соседи. Якиманка, Полянка, Замоскворечье».
По мнению руководителя Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексея Фурсина, участие в проекте «Это наш бизнес» может помочь компаниям сохранить своих клиентов и даже найти новых.
Ресторатор Аркадий Новиков в эфире НСН заявил, что предприниматели в сфере ресторанного бизнеса сегодня сосредоточены не на убытках, а на том, как обеспечить зарплату сотрудникам. По его мнению, без помощи государства сейчас бизнесу не обойтись.
«Никто из рестораторов и тех бизнесменов, которые занимаются общественным питанием, не думают сейчас о потерях. Мы все думаем о том, как мы будем платить зарплату нашим работникам и платить аренду, если у кого-то арендуемое помещение. Все думают сейчас только об этом. А вариант, по сути, только один, такой же, как и во всех странах – помощь от государства», - считает он.
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