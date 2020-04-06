Соцсети подключились к поддержке малого и среднего бизнеса

На истории и трудности небольших компаний обратили внимание создатель проекта о ресторанах «Сысоев FM» Александр Сысоев, урбанист Аркадий Гершман, основатель проекта How To Green Александра Новикова, руководители крупных предприятий, участники тематических групп и сообществ, объединяющих жителей отдельных районов Москвы, – например, «Соседи. Белорусская-Новослободская-Маяковская», «Соседи. Якиманка, Полянка, Замоскворечье».

По мнению руководителя Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексея Фурсина, участие в проекте «Это наш бизнес» может помочь компаниям сохранить своих клиентов и даже найти новых.

Ресторатор Аркадий Новиков в эфире НСН заявил, что предприниматели в сфере ресторанного бизнеса сегодня сосредоточены не на убытках, а на том, как обеспечить зарплату сотрудникам. По его мнению, без помощи государства сейчас бизнесу не обойтись.

«Никто из рестораторов и тех бизнесменов, которые занимаются общественным питанием, не думают сейчас о потерях. Мы все думаем о том, как мы будем платить зарплату нашим работникам и платить аренду, если у кого-то арендуемое помещение. Все думают сейчас только об этом. А вариант, по сути, только один, такой же, как и во всех странах – помощь от государства», - считает он.



