Приветствуем, но денег нет. В ГД отреагировали на идею налогового вычета на детей

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева завила НСН, что поддержит идею увеличения налогового вычета на детей, но вряд ли она получит одобрение Минфина.

С предложением увеличить почти в три раза размер налогового вычета на детей выступил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров. В своем обращении к главе Минфина Антону Силуанову он считает правильным увеличить размеры вычетов до 4 тысяч рублей на первого и второго ребенка, до 8 тысяч рублей на третьего и каждого последующего ребенка. И если сейчас доход, облагаемый налогом 13%, за год не превышает 350 тысяч рублей, Федоров предложил увеличить сумму до 600 тысяч рублей.

Идея хорошая, но денег на это в бюджете нет, так оценила для НСН эту инициативу председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева.

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«В наш комитет предложение пока не поступало, мы его видели. Но сама идея неплохая. Лично я приветствую любую инициативу, связанную с поддержкой семьи и детей. Но не думаю, что Минфин и правительство идею одобрит. У нас из-за пандемии в каком состоянии экономика находится?! Вот и судите сами. Но сказать, что семью мы финансируем по остаточному принципу, я не могу. Посмотрите, сколько в прошлом году было сделано. Это и выплаты на первого ребенка, продление программы материнского капитала. Но пока денег на увеличение налогового вычета на детей в бюджете нет», - констатировала парламентарий.

В настоящее время обсуждается вопрос единовременной выплаты в августе всем российским детям в размере 10 тысяч рублей. Зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский заявил, что траты не были запланированы. Однако экс-министр экономики России Андрей Нечаев заявил НСН, что расходы на еще одну выплату семьям с детьми не будут проблемой для российского бюджета. Это вопрос перераспределения средств.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГосдумаНалогиДети
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