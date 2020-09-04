Приветствуем, но денег нет. В ГД отреагировали на идею налогового вычета на детей

С предложением увеличить почти в три раза размер налогового вычета на детей выступил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров. В своем обращении к главе Минфина Антону Силуанову он считает правильным увеличить размеры вычетов до 4 тысяч рублей на первого и второго ребенка, до 8 тысяч рублей на третьего и каждого последующего ребенка. И если сейчас доход, облагаемый налогом 13%, за год не превышает 350 тысяч рублей, Федоров предложил увеличить сумму до 600 тысяч рублей.

Идея хорошая, но денег на это в бюджете нет, так оценила для НСН эту инициативу председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева.