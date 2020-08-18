Нечаев рассказал, где России найти деньги для выплат на детей

«Сколько это будет, это легко считается. Под эту категорию подпадает порядка 15 миллионов человек. Умножьте на размер выплат. Это все вопрос бюджетных приоритетов. В ходе пандемии, когда ситуация с бюджетом была уже напряженной, тем не менее известно, что президент встречался с главой Росгвардии (Виктором Золотовым - прим. НСН), предложил ему подготовить заявки и пообещал, что все они будут удовлетворены. Если у вас приоритет дети – это один бюджет. Если у вас приоритет Росгвардия – это другой. Это вопрос перераспределения средств. Для бюджета это не критические суммы», - заверил Нечаев.

Он выразил уверенность, что правительству нужно поддержать людей. «Через них – потребительский спрос. А через него – экономику и бизнес. В этом смысле решение о выплатах на детей хорошее. Как правило, семьи с детьми не очень богатые. Они сразу понесут эти деньги на рынок и простимулируют спрос. Причем, скорее всего на более дешевые отечественные товары», - пояснил бывший министр.

В связи с пандемией коронавируса были введены единовременные выплаты для семей с детьми в возрасте от трёх до 16 лет, составившие 10 тысяч рублей. Они производились в июне и в июле.

