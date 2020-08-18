Нечаев рассказал, где России найти деньги для выплат на детей
Экс-министр экономики России Андрей Нечаев заявил НСН, что расходы на еще одну выплату семьям с детьми не будут проблемой для российского бюджета.
Средства на выплаты семьям с детьми в августе не были предусмотрены в бюджете и в поправках в связи с пандемией коронавируса, заявил журналистам первым зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский. По его словам, это «многомиллиардные траты.
Сенатор предложил дождаться соответствующего решения правительства, которое могут принять после возвращения премьер-министра Михаила Мишустина из поездки на Дальний Восток.
Экс-министр экономики России Андрей Нечаев заявил НСН, что расходы на еще одну выплату семьям с детьми не будут проблемой для российского бюджета, и рассказал, где можно взять эти деньги.
«Сколько это будет, это легко считается. Под эту категорию подпадает порядка 15 миллионов человек. Умножьте на размер выплат. Это все вопрос бюджетных приоритетов. В ходе пандемии, когда ситуация с бюджетом была уже напряженной, тем не менее известно, что президент встречался с главой Росгвардии (Виктором Золотовым - прим. НСН), предложил ему подготовить заявки и пообещал, что все они будут удовлетворены. Если у вас приоритет дети – это один бюджет. Если у вас приоритет Росгвардия – это другой. Это вопрос перераспределения средств. Для бюджета это не критические суммы», - заверил Нечаев.
Он выразил уверенность, что правительству нужно поддержать людей. «Через них – потребительский спрос. А через него – экономику и бизнес. В этом смысле решение о выплатах на детей хорошее. Как правило, семьи с детьми не очень богатые. Они сразу понесут эти деньги на рынок и простимулируют спрос. Причем, скорее всего на более дешевые отечественные товары», - пояснил бывший министр.
В связи с пандемией коронавируса были введены единовременные выплаты для семей с детьми в возрасте от трёх до 16 лет, составившие 10 тысяч рублей. Они производились в июне и в июле.
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