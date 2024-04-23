«Холодный душ»: США не готовы терять инвесторов из-за конфискации активов РФ

Алексей Портанский заявил НСН, что Запад до сих пор не готов к изъятию российских активов, так как негативных последствий от этого шага будет гораздо больше. 

США и Европа не пойдут на изъятие российских активов, так как это ударит по международной репутации Америки, инвесторы покинут этот рынок, а страны заберут оттуда свои активы, заявил профессор НИУ ВШЭ, кандидат экономических наук Алексей Портанский в беседе с НСН.

Возможное изъятие российских активов будет разрушительным для мировой экономики, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью генеральному директору международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву. При этом она добавила, что уже есть проект закона по ответным мерам и Совет Федерации готов рассмотреть его незамедлительно.

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«Если кратко говорить, речь идет о тех активах западных, которые есть на территории России. Это могут быть оставшиеся предприятия европейские. Какого-то критически негативного влияния на Европу не будет, она уже понесла издержки, свернув деятельность у нас. Но хочу сказать, что это очень нежелательный вариант развития событий. Мы еще должны посмотреть, насколько реально это будет осуществляться со стороны Запада. Когда говорят о принятом таком решении – это одно, а другое дело, когда начинаются какие-то действия. Очень много возражений, потому что на Западе понимают, что это может им самим принести очень негативные последствия», - подчеркнул он.

По словам экономиста, США не пойдут на этот шаг, так как потеряют инвесторов и активы большинства стран.

«Для них будут серьезные международные последствия. На сегодняшний день многие страны хранят свои золотовалютные резервы в США. После такого решения многие захотят вывести свои активы из США. Это очень повлияет на инвесторов, которые сегодня стремятся в США. Для инвесторов это будет некий холодный душ, они передумают идти туда», - предупредил собеседник НСН.

Конфискация США замороженных активов России в пользу Украины противозаконна, эти действия станут предметом для ответных мер и судебных разбирательств. Об этом ранее заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина
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