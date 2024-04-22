Володин предупредил о возможном ответе на решение США по российским активам
США пошли на «откровенно неправовое решение» и совершили кражу активов России, теперь у Москвы есть основания принять симметричные решения по отношению к зарубежным средствам. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Ранее американские власти приняли законопроект о конфискации активов РФ в пользу Украины, напоминает Ura.ru.
Как отметил Володин, решение Вашингтона подорвет доверие к нему других стран, бизнеса, частных инвесторов.
«Разрушит принцип неприкосновенности собственности, на котором базируется вся мировая финансовая система. Нанесет непоправимый ущерб международному праву, создав прецедент, и любое государство будет вправе поступать подобным образом», — написал политик в своем Telegram-канале.
Володин добавил, что в США находятся $5-6 млрд российских активов, однако основная часть средств — почти 210 млрд — заблокирована в Евросоюзе. По мнению спикера Госдумы, принятием закона о конфискации Вашингтон хочет спровоцировать ЕС на аналогичный шаг, который станет «разрушительным для европейской экономики».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru