Володин предупредил о возможном ответе на решение США по российским активам

Ранее американские власти приняли законопроект о конфискации активов РФ в пользу Украины, напоминает Ura.ru.

Как отметил Володин, решение Вашингтона подорвет доверие к нему других стран, бизнеса, частных инвесторов.

«Разрушит принцип неприкосновенности собственности, на котором базируется вся мировая финансовая система. Нанесет непоправимый ущерб международному праву, создав прецедент, и любое государство будет вправе поступать подобным образом», — написал политик в своем Telegram-канале.

Володин добавил, что в США находятся $5-6 млрд российских активов, однако основная часть средств — почти 210 млрд — заблокирована в Евросоюзе. По мнению спикера Госдумы, принятием закона о конфискации Вашингтон хочет спровоцировать ЕС на аналогичный шаг, который станет «разрушительным для европейской экономики».

