Холдинг Алишера Усманова продал свою долю в компании VK
Миллиардер Алишер Усманов продал свою долю в капитале компании VK (ранее Mail.ru Group) группе «СОГАЗ», которая является дочерним предприятием «Газпрома». Такое сообщение появилось на сайте АО «СОГАЗ».
Отмечается, что холдинг Усманова USM владел более чем половиной голосов VK (57,3%). Теперь «СОГАЗ» сможет контролировать «ВКонтакте», «Одноклассники», сервисы Mail.ru и «Юла».
При этом РБК передает, что сообщения о сделке привели к повышению в стоимости акций VK. Они выросли на 8,28%, цена одной акции достигла 1369,8 рублей.
При этом 13 ноября Сбер подписал соглашение о продаже Газпромбанку 36% акций в компании АО «МФ Технологии», которая контролирует более половины голосующих акций Mail.Ru Group Limited (VK).
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