Холдинг Алишера Усманова продал свою долю в компании VK

Отмечается, что холдинг Усманова USM владел более чем половиной голосов VK (57,3%). Теперь «СОГАЗ» сможет контролировать «ВКонтакте», «Одноклассники», сервисы Mail.ru и «Юла».

При этом РБК передает, что сообщения о сделке привели к повышению в стоимости акций VK. Они выросли на 8,28%, цена одной акции достигла 1369,8 рублей.

При этом 13 ноября Сбер подписал соглашение о продаже Газпромбанку 36% акций в компании АО «МФ Технологии», которая контролирует более половины голосующих акций Mail.Ru Group Limited (VK).

