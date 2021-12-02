Холдинг Алишера Усманова продал свою долю в компании VK

Миллиардер Алишер Усманов продал свою долю в капитале компании VK (ранее Mail.ru Group) группе «СОГАЗ», которая является дочерним предприятием «Газпрома». Такое сообщение появилось на сайте АО «СОГАЗ».

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Отмечается, что холдинг Усманова USM владел более чем половиной голосов VK (57,3%). Теперь «СОГАЗ» сможет контролировать «ВКонтакте», «Одноклассники», сервисы Mail.ru и «Юла».

При этом РБК передает, что сообщения о сделке привели к повышению в стоимости акций VK. Они выросли на 8,28%, цена одной акции достигла 1369,8 рублей.

При этом 13 ноября Сбер подписал соглашение о продаже Газпромбанку 36% акций в компании АО «МФ Технологии», которая контролирует более половины голосующих акций Mail.Ru Group Limited (VK).

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ТЕГИ:АкцииАлишер УсмановMail.ru Group
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