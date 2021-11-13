Сбербанк продаст Газпромбанку долю акций в совладельце VK
Сбер подписал соглашение о продаже Газпромбанку 36% акций в компании АО «МФ Технологии», которая контролирует более половины голосующих акций Mail.Ru Group Limited (VK). Об этом сообщает пресс-служба Сбербанка.
«Сбер объявляет о подписании обязывающей документации о продаже Газпромбанку 36% акций в компании АО "МФ Технологии", контролирующей 57,3% голосующих акций Mail.Ru Group Limited (VK). Стоимость сделки составит 12,8 млрд рублей», — приводит сообщение ТАСС.
Ожидается, что сделку закроют в четвертом квартале нынешнего года после получения необходимых согласований.
Сбербанк выкупил 36% акций в совладельце Mail.ru Group «МФ Технологиях» в 2019 году. Банк приобрел 35% акций Газпромбанка и 1% акций корпорации «Ростех». Сделку оценили в 11,3 млрд рублей.
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