Сбербанк продаст Газпромбанку долю акций в совладельце VK

«Сбер объявляет о подписании обязывающей документации о продаже Газпромбанку 36% акций в компании АО "МФ Технологии", контролирующей 57,3% голосующих акций Mail.Ru Group Limited (VK). Стоимость сделки составит 12,8 млрд рублей», — приводит сообщение ТАСС.

Ожидается, что сделку закроют в четвертом квартале нынешнего года после получения необходимых согласований.

Сбербанк выкупил 36% акций в совладельце Mail.ru Group «МФ Технологиях» в 2019 году. Банк приобрел 35% акций Газпромбанка и 1% акций корпорации «Ростех». Сделку оценили в 11,3 млрд рублей.

