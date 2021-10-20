«Косметолог» Цукерберг: Клименко объяснил возможное переименование Facebook

Американская корпорация Facebook попытается с помощью смены названия избавиться от негативного имиджа, который сложился из-за технологических сбоев и прочих скандалов вокруг компании, предположил экс-советник президента России по развитию интернета Герман Клименко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

О планах ребрендинга компании Facebook, которой также принадлежат WhatsApp, Instagram, Oculus, сообщил портал Verge со ссылкой на источники. В компании отказались комментировать данную информацию, назвав ее слухами. При этом ранее в России о переименовании заявил генеральный директор холдинга Mail.ru Group Борис Добродеев. По его словам, корпорация будет называться VK - фактически по названию флагманской соцсети «ВКонтакте».