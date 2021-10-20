«Косметолог» Цукерберг: Клименко объяснил возможное переименование Facebook
Решение переименовать Facebook может помочь IT-гиганту отвлечь американские власти от технологических сбоев и утечек, пояснил Герман Клименко.
Американская корпорация Facebook попытается с помощью смены названия избавиться от негативного имиджа, который сложился из-за технологических сбоев и прочих скандалов вокруг компании, предположил экс-советник президента России по развитию интернета Герман Клименко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
О планах ребрендинга компании Facebook, которой также принадлежат WhatsApp, Instagram, Oculus, сообщил портал Verge со ссылкой на источники. В компании отказались комментировать данную информацию, назвав ее слухами. При этом ранее в России о переименовании заявил генеральный директор холдинга Mail.ru Group Борис Добродеев. По его словам, корпорация будет называться VK - фактически по названию флагманской соцсети «ВКонтакте».
«Для каждой компании решение свое. У Mail.ru история связана с тем, что люди перестали пользоваться почтой, это больше не самый сильный бренд. Сейчас мы все сидим в соцсетях, логично сместить внимание к «ВКонтакте». У Цукерберга другая история, его бренды разновелики, но у него не получается совместить их. Несмотря на то, что они являются единым организмом, для нормальных людей, если их остановить на улице и спросить, Facebook и WhatsApp – это не одно и то же», - отметил эксперт.
По словам Клименко, Цукерберг хочет с помощью переименования отвести от своего детища негатив, связанный с многочасовыми технологическими сбоями и другими репутационными потерями.
«Над Цукербергом висит угроза расчленения компании, поэтому создание единого бренда призвано объединить восприятие и снизить негатив у американских законодателей. Это известная история: директора-косметологи, попадающие в неприятные истории, меняют фамилии. Может, это такая попытка сменить бренд, который устарел, с которым связано много неприятностей, на что-то другое. Имидж накапливается разными технологическими сбоями, есть еще история с потерей данных, с модерацией. Очень часто Facebook в последнее время стал звучать в негативном ключе, и количество негативных упоминаний рано или поздно переходит в качество. В магазинах есть такой человек, мерчендайзер, который меняет местами товары, меняет названия брендов, которые остаются, в принципе, тем же самым. Так что это достаточно логичное действие», - оценил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее в октябре газета Time разместила на обложке фото Цукерберга, закрыв часть его лица окошком с вопросом об удалении основанной им соцсети Facebook.
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