Состояние Джеффа Безоса достигло нового исторического рекорда
Состояние богатейшего человека мира - главы компании Amazon - Джеффа Безоса достигло нового исторического рекорда в 171,6 миллиарда долларов. Рейтинг составлен агентством Блумберг.
В результате обновлен предыдущий рекорд, достигнутый 4 сентября 2018 года - тогда богатство Безоса оценивалось 167,7 миллиарда долларов.
По данным агентства, новый рекорд достигнут благодаря скачку стоимости акций Amazon. По итогам среды она выросла на 4,4%, до рекордных 2878,7 доллара за штуку.
В апреле состояние главы Amazon за день выросло более чем на $6,4 млрд, сообщает RT. Скачок произошел на фоне резкого роста стоимости акций компании.
Ранее журнал Forbes сообщал, что богатейшие бизнесмены России стали ещё богаче за время пандемии. Также с марта в России стало на два долларовых миллиардера больше.
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