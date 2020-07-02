Состояние Джеффа Безоса достигло нового исторического рекорда

По данным агентства, новый рекорд достигнут благодаря скачку стоимости акций Amazon. По итогам среды она выросла на 4,4%, до рекордных 2878,7 доллара за штуку.

В апреле состояние главы Amazon за день выросло более чем на $6,4 млрд, сообщает RT. Скачок произошел на фоне резкого роста стоимости акций компании.

Ранее журнал Forbes сообщал, что богатейшие бизнесмены России стали ещё богаче за время пандемии. Также с марта в России стало на два долларовых миллиардера больше.



