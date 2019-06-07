Шохин: России нужна новая перестройка

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин заявил, что текущая ситуация в России похожа на времена перестройки. Такое мнение он высказала в ходе делового завтрака Сбербанка на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

По его словам, в 1985 году первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев объявил программу ускорения темпов научно-технического прогресса и экономического роста.

«Мы очень близки к повторению пройденного», — заявил Шохин, сообщает РБК.

По словам главы РСПП, сейчас России для реализации национальных проектов понадобятся высокие темпы экономического роста и реформы.

Ранее бывший министр экономики Евгений Ясин в эфире НСН рассказал о причинах оттока капитала из России.

