В Сбербанке опровергли повышение первоначального взноса по одобренным заявкам на ипотеку

Ранее стало известно, что клиенты банка пожаловались на повышение размеров взноса по займам, уже одобренным «Сбером», с 15 до 35 процентов.

«Банк не повышает требования по уже одобренным заявкам перед сделкой. По заявкам, где ранее был бы однозначный отказ, банк стал предлагать кредит на индивидуальных условиях, например с увеличенным первоначальным вносом для снижения кредитной нагрузки», — пояснили в банке.

Пресс-служба организации уточнила, что клиенты не получили бы нужную сумму, имея лишь 15% от стоимости объекта. Поэтому Сбербанк предложил другие условия, в том числе увеличение размера первоначального взноса для сокращения ежемесячных платежей.

