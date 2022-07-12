В Сбербанке опровергли повышение первоначального взноса по одобренным заявкам на ипотеку
Сбербанк опроверг повышение размера первоначального взноса по ранее одобренным заявкам на ипотеку. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.
Ранее стало известно, что клиенты банка пожаловались на повышение размеров взноса по займам, уже одобренным «Сбером», с 15 до 35 процентов.
«Банк не повышает требования по уже одобренным заявкам перед сделкой. По заявкам, где ранее был бы однозначный отказ, банк стал предлагать кредит на индивидуальных условиях, например с увеличенным первоначальным вносом для снижения кредитной нагрузки», — пояснили в банке.
Пресс-служба организации уточнила, что клиенты не получили бы нужную сумму, имея лишь 15% от стоимости объекта. Поэтому Сбербанк предложил другие условия, в том числе увеличение размера первоначального взноса для сокращения ежемесячных платежей.
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