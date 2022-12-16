Аналитики сообщили о сокращении поставок ноутбуков в РФ на 65%
Поставки ноутбуков в Россию за 11 месяцев сократились на 65% год к году, до 2,76 млн устройств. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитического центра GS Group.
Отмечается, что по поставкам устройств в РФ лидируют HP и Lenovo (по 15%), Huawei (14%), MSI (11%), Acer (10%), Asus (8%).
По данным МТС, самая большая доля в единицах и в денежном выражении оказалась у ноутбуков HP (19 и 16 процентов соответственно). Следом идут устройства Asus (16% и 16%) и Lenovo (16% и 14%). Снижение долей лидеров за год составило от одного до пяти процентных пунктов, всего продажи ноутбуков сократились на 17% в единицах и на 9% в деньгах.
В свою очередь, сеть «М.Видео-Эльдорадо» сообщила, что за 11 месяцев в России продали 2,8 млн ноутбуков, более трети продаж пришлось на китайские бренды. Ретейлер «Ситилинк» приводит сопоставимые оценки: более 2,5 млн проданных ноутбуков. Отмечается, что самыми популярными брендами стали Asus, HP и Lenovo, а более 45% продаж приходится на модели с предустановленной операционной системой Windows.
По данным источника, в следующем году активно занимать ниши уходящих брендов будут новички, в том числе Tecno, Infinix и Realme. Кроме того, маркетинговые активности возобновляют Honor и Huawei.
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