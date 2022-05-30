Белоусов обсудил с генсеком конференции ООН по торговле экспорт продовольствия РФ
Поставка российского продовольствия и удобрений для стабилизации ситуации на глобальных рынках стала темой разговора первого заместителя председателя правительства России Андрея Белоусова с генеральным секретарём Конференции ООН по торговле и развитию. Об этом сообщил представитель первого вице-премьера.
Уточняется, что генеральный секретарь Конференции Организации объединённых наций по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспен находилась в российской столице со специальной миссией по распоряжению генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.
Как заявил ранее официальный представитель Всемирной продовольственной программы ООН Томсон Пири, ситуация на Украине может привести к росту цен на продовольствие и голоду в мире. Дело в том, что бассейн Черного моря - один из важнейших регионов для производства зерна и сельскохозяйственной продукции.
Президент РФ Владимир Пути в конце прошлой недели заявил о готовности России внести вклад в преодоление продовольственного кризиса, если с нее снимут политически мотивированные санкции. Это он пообещал в телефонном разговоре с главой правительства Италии Марио Драги.
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