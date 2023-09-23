Guardian: Дизель в Европе подорожал на 5% после запрета экспорта топлива из РФ

Цены на дизель в Европе выросли из-за решения России временно запретить экспорт топлива. Об этом пишет Guardian.

В Минэнерго рассказали о проработке мер стабилизации цен на топливо

Издание отмечает, что решение РФ, призванное стабилизировать внутренний рынок, не распространяется на страны ЕАЭС.

«В ответ цены на дизельное топливо в Европе подскочили на 5%», — указано в материале.

Стоимость дизеля составляет более $1000 за тонну.

Ранее правительство России ввело запрет на экспорт бензина и дизельного топлива. В Минэнерго отметили, что ограничения вводятся бессрочно, ожидается, что они дадут быстрый эффект на оптовые цены, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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