Группа Qiwi обжаловала решение Nasdaq о делистинге акций

Qiwi направила запрос на устное слушание по обжалованию решения американской компании Nasdaq, владеющей одноименной биржей. Об этом сообщает ТАСС.

NASDAQ предупредила о делистинге ценных бумаг «Яндекса», Ozon и Qiwi

В группе отметили, что соблюдали требования к раскрытию информации. В компании заявили о приверженности всем критериям листинга Nasdaq.

На время разбирательства торги акциями Qiwi на бирже США будут недоступны.

Американская площадка 16 марта сообщила о предстоящем делистинге ценных бумаг «Яндекса», Ozon и Qiwi.

Апелляцию на решение Nasdaq ранее подал «Яндекс». Торги ценными бумагами российского IT-гиганта на американской бирже приостановили 28 февраля прошлого года, передает НСН.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Астапкович
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