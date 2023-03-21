Группа Qiwi обжаловала решение Nasdaq о делистинге акций
Qiwi направила запрос на устное слушание по обжалованию решения американской компании Nasdaq, владеющей одноименной биржей. Об этом сообщает ТАСС.
В группе отметили, что соблюдали требования к раскрытию информации. В компании заявили о приверженности всем критериям листинга Nasdaq.
На время разбирательства торги акциями Qiwi на бирже США будут недоступны.
Американская площадка 16 марта сообщила о предстоящем делистинге ценных бумаг «Яндекса», Ozon и Qiwi.
Апелляцию на решение Nasdaq ранее подал «Яндекс». Торги ценными бумагами российского IT-гиганта на американской бирже приостановили 28 февраля прошлого года, передает НСН.
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