Григоренко: Регуляторная гильотина позволила бизнесу сэкономить 200 млрд рублей
Регуляторная гильотина позволила сэкономить бизнесу порядка 200 млрд рублей благодаря актуализации правил и норм под реалии современной жизни, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко в ходе выступления на Всероссийском форуме контрольных органов.
Он отметил, что в рамках регуляторной гильотины было проанализировано порядка 300 тысяч норм и правил, из них 143 тысячи было отменено, 120 тысяч – сохранено, 55 тысяч – появилось новых. При этом Григоренко рассказал, что работа с нормами и правилами не останавливается, и кабмин работает с ними в формате «Гильотина 2.0».
Ранее финансист, профессор Высшей школы экономики Евгений Коган в разговоре с НСН заявил, что ряд российских предприятий могут не справиться с высокими ставками Центробанка, из-за чего просто разорятся, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru