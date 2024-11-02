Григоренко: Регуляторная гильотина позволила бизнесу сэкономить 200 млрд рублей

Он отметил, что в рамках регуляторной гильотины было проанализировано порядка 300 тысяч норм и правил, из них 143 тысячи было отменено, 120 тысяч – сохранено, 55 тысяч – появилось новых. При этом Григоренко рассказал, что работа с нормами и правилами не останавливается, и кабмин работает с ними в формате «Гильотина 2.0».

Ранее финансист, профессор Высшей школы экономики Евгений Коган в разговоре с НСН заявил, что ряд российских предприятий могут не справиться с высокими ставками Центробанка, из-за чего просто разорятся, передает «Радиоточка НСН».

