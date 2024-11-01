Эксперт оценил значимость льгот для развития бизнеса в столице

В Москве арендаторы коммерческих помещений по сниженным ставкам сэкономили в этом году порядка 7,8 млрд рублей благодаря системе различных льгот и возможностей в имущественной сфере. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём Telegram-канале.



«Инфраструктура поддержки, которая создана Правительством Москвы, - это тот механизм, который стабильно ежегодно привлекает предпринимателей заниматься предпринимательской деятельностью именно в нашем регионе, открывать новые бизнесы с учетом возможностей, которые запущены даже в условиях внешних ограничений и финансовых обременений», - отметил заместитель председателя Комитета по инновационным технологиям и устойчивому развитию (ESG-трансформации) бизнеса Московского регионального отделения «Деловая Россия» Алексей Хижняк.



Он привел в пример льготу по аренде помещения, которую получают субъекты малого бизнеса, работающие в области здравоохранения, ветеринарии, образования, торговли товарами продовольственных групп, социального питания, бытового обслуживания, культуры, спорта, производства, а также социально-ориентированные предприятия.

«По данным 2023 года межведомственная комиссия предоставила такую меру поддержки 297 арендаторам, благодаря чему они смогли ежегодно сэкономить свыше 633 миллионов рублей», - подчеркнул Хижняк.



Также, по его словам, в столице успешно действует льготная программа «1 рубль за квадратный метр».



«На данный момент инвесторы реставрируют по этой программе 13 объектов культурного наследия, четыре здания для размещения учреждений образования и два для открытия гостиниц», - рассказал он.



Замглавы комитета заметил, что это позволяет сохранить не только исторические и культурные объекты, но и капитал бизнеса: сотни миллионов рублей экономии, которые были бы потрачены на аренду помещений.



В настоящее время субъекты малого бизнеса, работающие в социально значимых сферах, арендуют помещения без торгов по ставке 4,6 тысяч рублей за квадратный метр в год.

Учреждения, предоставляющие образовательные услуги и предприниматели, открывшие в городских помещениях медцентры, стоматологии и другие объекты арендуют помещения по ставке 3,5 рублей за квадратный метр в год.

Учебные заведения с лицензией на дошкольное, начальное, основное и среднее общее образование имеют возможность получить ставку 1,8 тысяч рублей в год за квадратный метр. Кроме того, объединения, имеющие статус общественных, социально ориентированных НКО и общероссийских профсоюзов могут арендовать городские помещения по ставке 3,5 тыс. рублей в год за квадратный метр или 30% от рыночной стоимости аренды.



Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал о создании дополнительных мест в школах и детских садах по программе «1 рубль за квадратный метр в год».



«По программе “1 рубль за квадратный метр в год” инвесторы арендуют 28 зданий и помещений для учреждений образования. Они рассчитаны более чем на 2,1 тысячи учащихся и воспитанников. Общая площадь объектов составляет почти 41 тысячу квадратных метров. Сегодня 24 компании уже переведены на льготную ставку аренды, ежегодно они экономят более 600 миллионов рублей», — отметил Ефимов.

