Греф заявил о готовности к возможным санкциям со стороны США
Глава Сбербанка Герман Греф 13 января на Гайдаровском форуме заявил, что Сбербанк невозможно напугать новыми санкциями, он готов ко всем вариантам развития событий.
По его словам, когда каждый день чем-то угрожают, то «это перестает пугать».
Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов отмечал, что США пытаются оказать давление на Россию санкциями на фоне переговоров о безопасности в Европе. По мнению дипломата, Соединенные Штаты запустили через прессу миф о «неминуемом вторжении» России на Украину, и теперь преодолевают собственные фобии.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru