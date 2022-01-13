Греф заявил о готовности к возможным санкциям со стороны США

По его словам, когда каждый день чем-то угрожают, то «это перестает пугать».

Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов отмечал, что США пытаются оказать давление на Россию санкциями на фоне переговоров о безопасности в Европе. По мнению дипломата, Соединенные Штаты запустили через прессу миф о «неминуемом вторжении» России на Украину, и теперь преодолевают собственные фобии.

