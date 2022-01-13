Аналитик прокомментировал предложение американских сенаторов ввести антироссийские санкции
Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко высказал свою точку зрения о подготовленном группой сенаторов-демократов США проекте, который предлагает ввести санкции в отношении президента РФ Владимира Путина, премьер министра Михаила Мишустина и ряда других высокопоставленных чиновников в случае обострения ситуации вокруг Украины, сообщает RT.
«Тем американским конгрессменам, которые поставили свои подписи под проектом такой резолюции, конечно, это не делает чести», — сказал Оленченко. Он считает, что так американские политики пытаются повысить свой авторитет.
Оленченко отмечает, что опубликованный проект свидетельствует о серьёзной борьбе в кругах американской элиты. «Американцы, которые делают заявления в адрес руководителей стран, видимо, не обладают ни политическим знанием, ни умением вести диалоги, ни умением найти своё место. Поэтому впадают в такие крайности», — заявил аналитик.
Напомним, группа сенаторов-демократов, как и предполагалось, внесла в Конгресс США законопроект о новых санкциях против России на случай обострения ситуации вокруг Украины. Под ограничения в этом случае попадут лично президент РФ Владимир Путин, премьер-министр, министры иностранных дел и обороны, начальник Ген6ерального штаба, а также Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк.
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