Греф заявил, что его переизбрали на должность главы Сбербанка

Герман Греф заявил, что наблюдательный совет Сбербанка переизбрал его на пост главы кредитной организации на четыре года, сообщает РИА Новости.

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Таким образом Греф был переизбран уже на пятый срок.

По его словам, состоявшееся заседание наблюдательного совета является важной вехой для банка.

«Сегодня был переизбран президент, председатель правления банка на четырехлетний срок», - сказал он.

Ранее Греф не рекомендовал россиянам хранить сбережения в твердых валютах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:Отставки И НазначенияСбербанкГерман Греф

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