Греф заявил, что его переизбрали на должность главы Сбербанка
7 ноября 202314:26
Герман Греф заявил, что наблюдательный совет Сбербанка переизбрал его на пост главы кредитной организации на четыре года, сообщает РИА Новости.
Таким образом Греф был переизбран уже на пятый срок.
По его словам, состоявшееся заседание наблюдательного совета является важной вехой для банка.
«Сегодня был переизбран президент, председатель правления банка на четырехлетний срок», - сказал он.
Ранее Греф не рекомендовал россиянам хранить сбережения в твердых валютах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Страны НАТО приостановят свое участие в ДОВСЕ вслед за выходом России
- Греф заявил, что его переизбрали на должность главы Сбербанка
- ВОЗ: Более 160 медработников погибли в секторе Газа с 7 октября
- «НАШЕ Радио» начало вещание в Липецке на частоте 91.7 FM
- Злоумышленники ограбили ЦУМ на 130 тысяч рублей
- Житель Дзержинска ударил ножом полицейского после просьбы убавить музыку ночью
- Депутат Драпеко назвала условие возвращения Моргенштерна в Россию
- В Сочи прошел гранд-финал парусного турнира Tenzor International Cup 2023
- Худрук Малого театра Юрий Соломин переведён из реанимации в обычную палату
- Попавшую под санкции «СПБ биржу» возглавит Евгений Сердюков
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru