Греф заявил, что его переизбрали на должность главы Сбербанка

Таким образом Греф был переизбран уже на пятый срок.



По его словам, состоявшееся заседание наблюдательного совета является важной вехой для банка.

«Сегодня был переизбран президент, председатель правления банка на четырехлетний срок», - сказал он.

Ранее Греф не рекомендовал россиянам хранить сбережения в твердых валютах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

