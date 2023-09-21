Путин пошутил над попросившим миллиард Грефом
Президент России Владимир Путин с юмором ответил главе Сбербанка Герману Грефу на просьбу выделить из бюджета миллиард рублей в год на строительство школ.
Греф заявил, что Сбербанку необходимы государственные средства на поддержку учебного проекта в сфере IT. Банкир попросил миллиард рублей в год, отметив, что для федерального бюджета это «недорого».
Путин в ответ заявил, что «такому богатому» человеку, как глава Сбербанка, вероятно, было стыдно озвучивать эту сумму.
«Такой богатый, и просит миллиард. Он просто почему не называл сумму? Ему стыдно», - сказал российский лидер.
Министерство финансов ранее сообщило, что Греф останется на посту главы Сбербанка на пятый срок, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru