Путин пошутил над попросившим миллиард Грефом

Президент России Владимир Путин с юмором ответил главе Сбербанка Герману Грефу на просьбу выделить из бюджета миллиард рублей в год на строительство школ.

Греф заявил, что Сбербанку необходимы государственные средства на поддержку учебного проекта в сфере IT. Банкир попросил миллиард рублей в год, отметив, что для федерального бюджета это «недорого».

Путин в ответ заявил, что «такому богатому» человеку, как глава Сбербанка, вероятно, было стыдно озвучивать эту сумму.

«Такой богатый, и просит миллиард. Он просто почему не называл сумму? Ему стыдно», - сказал российский лидер.

Министерство финансов ранее сообщило, что Греф останется на посту главы Сбербанка на пятый срок, передает «Радиоточка НСН».

