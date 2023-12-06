Греф: в Сбербанке не видят большого потенциала для укрепления рубля

По его словам, предпосылок для его сильного снижения также нет.

Греф рассказал, что в Сбербанке подготовили специальный отчет, чтобы посмотреть, есть ли пузырь на рынке ипотеки.

«Мы его не видим», - добавил глава Сбербанка.

Ранее эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский заявил НСН, что ослабление рубля связано с обвалом цен на нефть.

