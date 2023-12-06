Греф: в Сбербанке не видят большого потенциала для укрепления рубля
6 декабря 202315:03
Об отсутствии потенциала дальнейшего укрепления рубля, заявил глава Сбербанка Герман Греф на пресс-конференции в рамках дня инвестора, передает ТАСС.
По его словам, предпосылок для его сильного снижения также нет.
Греф рассказал, что в Сбербанке подготовили специальный отчет, чтобы посмотреть, есть ли пузырь на рынке ипотеки.
«Мы его не видим», - добавил глава Сбербанка.
Ранее эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский заявил НСН, что ослабление рубля связано с обвалом цен на нефть.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru