Доллар впервые с 3 ноября поднялся выше 93 рублей
Курс доллара укрепился и взлетел выше 93 рублей впервые с 3 ноября.
Согласно данным Московской биржи, в 07:40 мск американская валюта стоила 93,0025 рубля. Минутами позже доллар опустился на отметку 92,97 рубля. При этом евро подорожал до 100,4 рубля.
К 08:18 по Москве доллар стоил 92,95 рубля, евро остался на прежнем уровне.
Накануне курс европейской валюты вырос до 100 рублей впервые с 26 октября, напоминает РЕН ТВ.
Между тем главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев спрогнозировал, что в декабре рубль останется в диапазоне 90−95 за доллар и 97−103 за евро, пишет «Свободная пресса».
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