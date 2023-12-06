Доллар впервые с 3 ноября поднялся выше 93 рублей

Согласно данным Московской биржи, в 07:40 мск американская валюта стоила 93,0025 рубля. Минутами позже доллар опустился на отметку 92,97 рубля. При этом евро подорожал до 100,4 рубля.

К 08:18 по Москве доллар стоил 92,95 рубля, евро остался на прежнем уровне.

Накануне курс европейской валюты вырос до 100 рублей впервые с 26 октября, напоминает РЕН ТВ.

Между тем главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев спрогнозировал, что в декабре рубль останется в диапазоне 90−95 за доллар и 97−103 за евро, пишет «Свободная пресса».

