Греф: ЦБ может монополизировать оплату «Улыбкой»
Глава Сбербанка Герман Греф обвинил Банк России в желании монополизировать все инновации, сообщает агентство «Прайм».
По его словам, скоро Центробанк присвоит себе и оплату «Улыбкой», по примеру того, как он поступил с универсальным платежом QR-кодом.
Глава Сбербанка пояснил, что российские банки для электронных платежей должны будут использовать только универсальный QR-код на базе решений НСПК, в то время как у Сбербанка, Альфа-банка и Т-Банка был собственный проект по развития единого QR-кода.
«Это отбивает всякое желание заниматься инновациями», - заявил банкир.
Греф также подчеркнул, что РФ – единственная страна в мире, которая решила проблему оплаты по биометрии.
«Никто не решил проблему математики для 2D-камеры с необходимой точностью, а "Сбер" это сделал», - добавил Греф.
Ранее Греф предупредил о возможном риске стагфляции, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru