Греф: ЦБ может монополизировать оплату «Улыбкой»

По его словам, скоро Центробанк присвоит себе и оплату «Улыбкой», по примеру того, как он поступил с универсальным платежом QR-кодом.

Глава Сбербанка пояснил, что российские банки для электронных платежей должны будут использовать только универсальный QR-код на базе решений НСПК, в то время как у Сбербанка, Альфа-банка и Т-Банка был собственный проект по развития единого QR-кода.

«Это отбивает всякое желание заниматься инновациями», - заявил банкир.

Греф также подчеркнул, что РФ – единственная страна в мире, которая решила проблему оплаты по биометрии.

«Никто не решил проблему математики для 2D-камеры с необходимой точностью, а "Сбер" это сделал», - добавил Греф.

Ранее Греф предупредил о возможном риске стагфляции, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

